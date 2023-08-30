İsrail Güçleri İddiaya Göre Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistinlinin araçla ezme girişiminde bulunduğu belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir Filistinlinin, İsrail güçlerinin bulunduğu bir askeri noktada "araçla ezme" girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Bir İsrail askerinin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, ateş açılan Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail askerlerince öldürülen Filistinlinin kimliği açıklanmadı.