İsrail Güçleri İddialara Göre Batı Şeria'da Bir Çocuğu Vurarak Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdü. İsrail ordusu, aynı iddiayla başka bir Filistinliyi daha öldürdü.