İsrail Güçleri Gazze Sınırında Göstericilere Ateş Açtı: 2 Filistinli Yaralandı

İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyenlere ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralıların durumu hakkında bilgi verilmedi.

İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyenlere ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze sınırı yakınında gösteri yapanlara ateş açtığı, olayda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'deki Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için 11 gündür İsrail sınırına yakın bölgelerde gösteriler düzenliyor.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskını

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre dini yılbaşı "Roş Haşanah Bayramı" bahanesiyle 17 Eylül'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail polisi, baskın öncesi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek bazı Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırmıştı.

Yahudi dini bayramları dönemi, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" ile 15 Eylül Cuma günü başladı. Yahudi bayramlarının art arda geldiği bu dönem, 8 Ekim'de sona erecek.