İsrail Güçleri Gazze Şeridi'nde Balıkçıları Vurdu

İsrail donanması, Gazze Şeridi'nde balık avlayan Filistinli balıkçılara gerçek mermiyle ateş açtı. Olayda bir baba ile oğlu yaralandı.

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında iki Filistinli balıkçıyı yaraladığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, İsrail donanmasının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti açıklarında balık avlayan Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtığını ifade etti.

Olayda Filistinli balıkçı bir baba ile oğlunun yaralandığını aktaran Ayaş, yaralıların hastaneye sevk edildiğini söyledi.

İsrail ordusu konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığına göre 4 bine yakın balıkçının bulunduğu Gazze'de, balıkçılık önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, İsrail'in diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçılar, sık sık gözaltı ve teknelerine el konulma eylemlerine maruz kalıyor.