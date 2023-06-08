İsrail güçleri Filistinli tutuklunun evini yıktı, 16 Filistinli yaralandı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli tutuklu İslam el-Feruh'un evini yıktı. İsrail askerleri, yıkıma tepki gösteren bölge sakini Filistin gençlere gerçek ve plastik mermi ile müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi. İsrail güçlerinin müdahalesinde, olayları yerinde takip eden iki gazeteci dahil 16 Filistinli yaralandı; onlarcası atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli tutuklu İslam el-Feruh'un evini yıktı.

İsrail ordusuna bağlı bir birim, Ramallah'ta Feruh'un ailesinin yaşadığı evin altına patlayıcı yerleştirdi. Patlama 4 katlı binanın ikinci katına kadar etkisini gösterdi.

İsrail askerleri, yıkıma tepki gösteren bölge sakini Filistin gençlere gerçek ve plastik mermi ile müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

İsrail güçlerinin müdahalesinde, olayları yerinde takip eden iki gazeteci dahil 16 Filistinli yaralandı; onlarcası atılan gazdan etkilendi.

Filistinli gazetecilerden biri başına isabet eden plastik mermiyle ağır yaralanırken, diğer gazeteci gerçek mermiyle orta derecede yaralandı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail makamları 2023 başından mayıs sonuna kadar işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 104 yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.

Filistinli İslam el-Feruh, Batı Kudüs'te iki ayrı noktadaki otobüs durakları yakınında bombalı saldırı düzenleme suçlamasıyla 27 Aralık 2022'de gözaltına alınmıştı.