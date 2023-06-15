İsrail güçleri Filistinli tutuklunun evini yıktı, 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir tutukluya ait evi yıktı. Bölgeye gerçekleştirilen baskında Filistinlilerin duruma tepki göstermesi üzerine çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi biber gazından etkilendi.

İsrail ordusu, sabaha karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine baskın gerçekleştirdi. İsrail askerleri, 13 Şubat'ta tutuklanan ve bir askeri öldürmekle suçlanan Usame Tawil'in evini yıkmak için Rafidya Mahallesi'ni kuşattı. Filistinlilerin duruma tepki göstermesi üzerine tansiyon yükseldi. İsrail güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve mermiyle müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olaylarda 20 yaşındaki Khalil Yehya Anis'in başından vurularak hayatını kaybettiği, 1'i ağır 2 kişinin de vurularak yaralandığı aktarıldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise 170 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilenerek hastanede tedavi edildiği belirtildi.

Baskın sırasında Filistinli tutuklunun evi İsrail güçlerince havaya uçurulurken, evde yaşayan annesi, babası ve kız kardeşi evsiz kaldı. - NABLUS