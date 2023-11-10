İsrail Güçleri Filistinli Tutukluların Evini Patlayıcılarla Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bulunan Filistinli 2 tutuklunun evini patlayıcılarla oturulmaz hale getirdi. İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

El İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 tutuklunun evini patlayıcılarla oturulmaz hale getirdi.

İsrail ordusu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesine çok sayıda askerle baskın düzenleyerek bazı evleri kuşatma altına aldı.

İsrail güçlerinden teknik bir grup da Filistinli tutuklular Muhammed eş-Şentir ve Sakr eş-Şentir'in Dura'daki evlerine patlayıcı yerleştirdi.

Aynı binanın birinci ve ikinci katlarında yer alan dairelerin duvarları patlayıcılarla yıkıldı.

Buna tepki gösteren belde sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri gaz bombasının yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanırken Filistinli gençler taş atarak karşılık verdi.

Muhammed eş-Şentir ve Sakr eş-Şentir, İsrailli bir kadının öldüğü, birinin de yaralandığı silahlı saldırıdan sorumlu oldukları iddiasıyla Ağustos 2023'te tutuklanmıştı.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.