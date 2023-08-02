İsrail Güçleri Filistinli Protestocularla Çatıştı

Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Halhul kasabasında Filistinlilerin, Yahudi yerleşimcilerin toprak gaspına karşı düzenlediği protestoya müdahale eden İsrail askerleri ile çatışma yaşandı.

EL HALİL, 2 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Halhul kasabasında Filistinli protestocularla çatışan İsrail askerleri, 1 Ağustos 2023.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Halhul kasabasında Filistinlilerin, Yahudi yerleşimcilerin toprak gaspına karşı düzenlediği protestoya müdahale etti.

Filistin Yönetimi Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in Filistinlilere yönelik her gün devam eden saldırılarının, iki devletli çözümü uygulama fırsatını baltaladığını vurguladı. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)¦