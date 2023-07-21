İsrail Güçleri Filistinli Göstericiyi Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriye müdahalesi sırasında 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü. Filistinliler her hafta cuma günü işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteriler düzenliyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriye müdahalesi sırasında 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın Umm Safa köyünde İsrail askerlerinin ağır yaraladığı iki kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ramallah'ın Umm Safa köyünde İsrail askerlerinin gerçek mermiyle başından yaraladığı 17 yaşındaki Muhammed Fuad Ata el-Bayed, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçlerinin Umm Safa'da yasa dışı Yahudi yerleşimine karşı düzenlenen protestolara müdahalesinin ardından Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Filistinli göstericilere gerçek mermi, kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini aktardı.

Umm Safa Köy Meclisi, Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi ve yerel kurumlar, cuma namazı sonrası köy merkezinde yerleşim karşıtı gösteri çağrısında bulunmuştu.

Filistinliler her hafta cuma günü işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerin yanı sıra sık sık gerçek mermi de kullanıyor.