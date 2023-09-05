İsrail Güçleri Filistinli Genci Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin bu sabah Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında öldürülen 21 yaşındaki Ayid Semih Halid Ebu Harb'in naaşı, hastane morgundan alınarak doğduğu yer olan kampa getirildi.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından Ebu Harb'in naaşı kamptaki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye katılan Filistinliler, " İsrail'in suçlarına tepki gösteren" sloganlar attı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu Ebu Harb'in hayatını kaybettiğini, bir kişinin ağır yaralandığını bildirmişti.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin beraberinde bölgeye getirdikleri iş makineleri ile yolları kazdığını ve yol kenarlarındaki Filistinlilere ait araçlara, dükkanlara zarar verdiğini ifade etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan belde ve köyler, birkaç aydır bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin yanı sıra İsrail güçlerinin yoğun baskınlarına ve saldırılarına maruz kalıyor.