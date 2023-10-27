İsrail Güçleri Filistinli Gazetecinin Anıtını Yıktı

İsrail güçleri, geçen yıl öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin, Cenin Mülteci Kampı girişindeki anıtını yıktı. Filistinli gazetecinin ölümünün birinci yılında, olayın yaşandığı yerde 11 Mayıs 2023'te dikilen anıt, o tarihten itibaren ikinci kez yıkılmış oldu.

İsrail güçleri, geçen yıl öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin, Cenin Mülteci Kampı girişindeki anıtını yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi.

İsrail güçlerine ait buldozerler, Cenin Mülteci Kampı girişinde Filistinli gazeteci Ebu Akile anısına dikilen anıtı yıktı.

Filistinli gazetecinin ölümünün birinci yılında, olayın yaşandığı yerde 11 Mayıs 2023'te dikilen anıt, o tarihten itibaren ikinci kez yıkılmış oldu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs 2022'de Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.