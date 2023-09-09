İsrail Güçleri Filistinli Bir Çocuğu Öldürdü
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, olayın detaylarını açıkladı.
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 yaşındaki Milad er-Rai'nin, El Halil'e bağlı el-Arub Mülteci Kampı'nın girişinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Öldürülen çocuğun cesedinin Beytüllahim kentindeki Yemame Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi.
İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Dünya