İsrail güçleri Filistinli aktivist Ahed Tamimi'yi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Filistin'in 'cesur kızı' olarak bilinen Ahed Tamimi'yi gözaltına aldı. Tamimi, daha önce İsrail askerine tokat attığı görüntülerin yayınlanması sonucu hapis cezası almıştı.

İsrail güçleri, Filistin'in "cesur kızı" olarak bilinen Ahed Tamimi'yi gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Ramallah'ta bulunan evine baskın gerçekleştirdi. İsrail güçleri Tamimi'yi gözaltına aldı. İsrail güçleri, 23 yaşındaki Tamimi'nin yaptığı paylaşımlar sebebiyle sorgulanmak üzere Nabi Salih kasabasındaki evine gerçekleştirilen bir baskın sırasında gözaltına alındığını doğruladı.

Tamimi 2015'te kardeşi Muhammed'i kıskaca alan İsrail askerlerinden kurtarınca ünlü olmuş, kahraman ilan edilmişti.

İsrail askerine tokat attığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından 19 Aralık 2017'de gözaltına alınan Tamimi'ye, "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" nedeniyle 8 ay hapis cezası verilmişti. - RAMALLAH