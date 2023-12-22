İsrail Güçleri Filistin Kızılayı'nın Ambulans Merkezine Baskın Düzenledi

Filistin Kızılay'ı, İsrail güçlerinin Cibaliye'de ambulans merkezine baskın düzenleyerek sağlık görevlilerini gözaltına aldıklarını ve görevlilerin nereye götürüldüğünü bilmediklerini belirtti.

Filistin Kızılay'ından dün gece yapılan açıklamada, "İşgal güçleri bu akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan PRCS ambulans merkezine baskın düzenledi. Ekipleri ve sağlık görevlilerini gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüler. Çocuklar ve kadınlar hala merkezin içinde mahsur kalmış durumda. Uluslararası toplumu, ekiplerimizin derhal serbest bırakılması ve kendilerine koruma sağlanması için işgal makamlarına baskı yapmaya çağırıyoruz. Ayrıca merkezde mahsur kalan kadın ve çocukların korunmasını ve güvenli bir şekilde tahliye edilmelerini talep ediyoruz" dedi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN BAZILARI SERBEST KALIRKEN, 8'İ HALA GÖZALTINDA

Filistin Kızılay'ı bugün yaptığı açıklamada, gözaltına alınan ekip arkadaşlarından bazılarının serbest kaldığını fakat 8 kişinin hala gözaltında olduğunu belirtti. Örgüt, sağlık görevlilerinin gözaltı sürecinde şiddete maruz kaldıklarına dikkat çekerek, "İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye ambulans merkezinde gözaltına alınan bazı meslektaşlarımızı serbest bıraktı. Bazıları dayak ve işkenceye maruz kalırken, 8'i hala gözaltında. İşgal güçleri şubedeki merkezi iletişim sistemini ve ambulansları imha etti. Serbest bırakılan ekip üyelerine göre, civardaki sakinlere yer değiştirme noktası olarak ambulans merkezine yaklaşmaları talimatı verildi. Ardından İsrail ordusu erkekleri sorgulamak için dışarı çıkmaya çağırdı, ardından kadınlara da benzer bir çağrı yaparak onları bilinmeyen bir yere kadar eşlik etti. PRCS, ekiplerinin hedef alınmasını, gözaltına alınmasını ve saldırıya uğramasını şiddetle kınıyor. Uluslararası topluma acilen Gazze'deki personelinin derhal serbest bırakılması ve korunması için baskı uygulamaya, böylece onların hayati ve hayat kurtaran insani hizmetleri sunma konusunda ısrarcı olmalarına izin verme çağrısında bulunur" dedi.