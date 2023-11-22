İsrail Güçleri Filistin Kızılayı Konvoyunu Bekletiyor

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'nden yaralıları ve hastaları tahliye eden konvoyu, 5 saattir Gazze Şeridi'ni kuzey ve güney olarak ayıran kontrol noktasında beklettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'nden yaralıları ve hastaları tahliye eden konvoyu, 5 saattir Gazze Şeridi'ni kuzey ve güney olarak ayıran kontrol noktasında beklettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yarın başlayacak olan insani araya saatler kala devam ederken, Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin yaralıları ve hastaları tahliye eden konvoyu saatlerdir beklettiğini açıkladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'nden yaralıları ve hastaları tahliye eden konvoyu, 5 saattir Gazze Şeridi'ni kuzey ve güney olarak ayıran kontrol noktasında beklettiği belirtilerek, "Konvoy kontrol noktasında mahsur kalmış durumda. İşgal güçleri konvoyun geçişini engelleyerek ambulansları kapsamlı bir şekilde denetliyor, yaralıların ve hastaların hayatını riske atıyor" denildi. - GAZZE