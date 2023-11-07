İsrail Güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 1 Filistinliyi Öldürdü, 7 Kişi Yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdüğü, 7 kişiyi yaraladığı bildirildi. Olaylar sonucunda 19 yaşındaki bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail güçlerinin saldırıları sonucunda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 163 Filistinli öldü.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdüğü 7 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Beyt Anan yakınındaki Cebel el-Cibaliye bölgesinde çıkan olaylarda biri ağır 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Ramallah'taki bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 19 yaşındaki Musab Mücahid Kemal el-Matari'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin Tulkerem Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında da biri ağır 6 Filistinli yaralandı.

Yaralılardan birinin dün Tulkerem'de İsrail güçlerince öldürülen İzeddin el-Avad'ın annesi olduğu ve omzundan vurulduğu kaydedildi.

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 163 Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıları 7 Ekim'den bu yana şiddetlenerek devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ölen Filistinlilerin sayısı 163'e yükseldi.

Bakanlık ayrıca, 1 Ocak'tan bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının ise 371'e ulaştığını bildirdi.