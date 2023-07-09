İsrail Güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli Kadını Ateş Açarak Yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli kadını, 'bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu' iddiasıyla ateş açarak yaraladı. İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tramvay istasyonunda Filistinli bir kadına ateş açtı. Kadının 'İsraillilere yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu' iddia edildi. İsrail polisinden yapılan kısa yazılı açıklamada, kadın şüphelinin hafif yaralandığı, İsrailliler arasında yaralanma yaşanmadığı aktarıldı. Konuyla alakalı Filistinli makamlardan henüz açıklama yapılmadı.