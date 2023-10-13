İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1 Filistinliyi öldürdüğü bildirdi.

Vadi el-Hilve Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te yer alan İseviyye Mahallesindeki olaylarda bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kimliği açıklanmayan Filistinli, kurtarılamadı.

İsrail güçleri, bugün işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı 46'ya yükselmişti.