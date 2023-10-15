İsrail güçleri Dera'da İran destekli gruplara saldırdı

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerini, Dera ilinde Beşşar Esed yönetiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar hedef aldı.

AA'nın Dera'daki güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Esed rejiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar, işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerine Dera'dan karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Dera'nın kuzeyinde Neva ilçesinin kuzeybatısında Bekkar köyünün yakınlarında İran destekli gruplar, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki el Fares Tepesi'ne saldırdı.

İsrail güçleri ise saldırıların düzenlediği yere, Tsil ile Sehm arası ve Tsil ile Ayn Dakar arasındaki bölgelere en az 20 adet topçu saldırısı düzenlediğini belirtti.

İsrail Ordusu, Suriye tarafından 2 adet roketin atıldığının gözlemlendiğini, roketlere karşılık verilerek düşürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, 21 Eylül'de işgal altındaki Golan Tepeleri yakınlarındaki Şam yönetimine ait iki geçici yapıyı tankla vurduğunu duyurmuştu.

İsrail ve Suriye, "1973 Arap-İsrail Savaşı" veya "Yom Kippur Savaşı" olarak bilinen çatışmayı sonlandıran ateşkes anlaşmasını 1974'te imzalamıştı.