İsrail güçleri Cenin'deki hastaneye baskın düzenledi, 3 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde devlet hastanesine düzenlediği baskında 2'si ağır, 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin kentindeki sağlık kurumlarına, hastanelere ve ambulans ekiplerine yönelik ihlallerini artırdığını belirtti.

Keyle, "işgal güçlerinin", Cenin Devlet Hastanesine baskın düzenlediğini ve ateş açtığını, saldırıda 2'si ağır 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını ifade etti.

İsrail'in bu saldırılarının, uluslararası yasalara ve tüm dünyaya yönelik bir meydan okuma olduğunu vurgulayan Keyle, "İşgal güçleri, son iki günde kentteki El-Emel Hastanesi, Cenin Devlet Hastanesi ve İbn Sina Hastanesine benzer saldırılar düzenledi. Bu durum, hastaların ve sağlık personelinin hayatını tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Keyle ayrıca İsrail güçlerinin, defalarca Filistinlilere ait ambulans ve sağlık ekiplerinin, görev bölgelerine ulaşmalarına engel olduğunu kaydetti.

-El-Bire kentinde de 1 yaralı

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin, El-Bire kentindeki Beyt şehri kontrol noktasında çıkan olaylarda kalçasından yaralanan bir Filistinliye müdahale ettiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin Cenin kentinde düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır 120 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor.