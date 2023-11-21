İsrail Güçleri Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin mülteci kampında baskın düzenlediği ve bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail güçlerinin bu sabah Balata Mülteci Kampı'nda vurarak, ağır şekilde yaraladığı bir Filistinli hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin mülteci kampında silah ve patlama sesleri arasında evlere baskın düzenlediğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 218'e, yaralananların sayısı yaklaşık 2 bin 850'ye yükseldi.