İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in gece ve sabah erken saatlerde evlere baskınlar düzenlediğini ve çoğunluğu El Halil ve Ramallah'tan olan 60 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Bu olayla birlikte İsrail'in son birkaç gündeki gözaltı sayısı 3 bin 260'a ulaştı.

İsrail Güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde evlere baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin, çoğunluğu El Halil ve Ramallah'tan olmak üzere 60 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 260'a çıktığı kaydedildi.