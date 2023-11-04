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İsrail Güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 55 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 55 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin gece ve sabah erken saatlerde düzenlediği gözaltı baskınlarını açıkladı. Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 2 bin 40'a ulaştı.