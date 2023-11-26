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İsrail Güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği baskınlarda 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 200'e ulaştı.