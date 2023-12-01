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İsrail Güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarla en az 13 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 403'e ulaştı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli adreslere gece saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, bu baskınlarda en az 13 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 403'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Dünya

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