İsrail Güçleri Batı Şeria'da Saldırı Girişiminde Bulunan Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. İsrail askerlerinin, Neve Tsuf yerleşim biriminde bir kişiyi patlayıcı yerleştirmeye çalışırken öldürdüğü kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan İsrailli olmadığı aktarıldı.