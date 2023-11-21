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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Mülteci Kampına Baskın Düzenledi, 5 Filistinli Yaralandı

21 Kasım 2023 14:47 , Son Güncelleme: 14:48 Dünya Haberleri Abone Ol

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Balata Mülteci Kampı'na yapılan baskında İsrail güçleri, 2'si çocuk 5 Filistinliyi ateş açarak yaraladı. Olayın ardından Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, yaralanan Filistinlilerden 4'ünün gerçek mermi, birinin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.