İsrail Güçleri Batı Şeria'da Mülteci Kampına Baskın Düzenledi: 2 Filistinli Öldü

İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinli öldürüldü, bir İsrail askeri ise yaralandı. İsrail ordusu, kampın caddelerine ve Filistinlilerin araçlarına zarar verdi.

İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinli öldürüldü, bir İsrail askeri ise yaralandı.

AA muhabirinin, Şehid Sabit Sabit Hastanesi'nden aldığı bilgiye göre, İsrail güçlerinin baskınında Nur Şems Mülteci Kampı'ndan 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde Tulkerem kentindeki kampa çeşitli noktalardan baskın düzenlediğini aktardı.

İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında silahlı çatışma çıktığını anlatan tanıklar, İsrail ordusunun buldozerlerle kampın caddelerine ve Filistinlilerin araçlarına zarar verdiğini kaydetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun baskınında hayatını kaybeden Filistinlilerin, 21 yaşındaki Useyd Cebavi ve 32 yaşındaki Abdurrahman Süleyman Ebu Dağaş olduğu belirtildi.

Baskında bir İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında bir askerin şarapnel parçalarıyla yaralandığı belirtildi. Söz konusu İsrail askerinin, hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 5 Eylül'de Nur Şems Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürmüş, kampta büyük hasar bırakan baskın nedeniyle caddeler ulaşıma, dükkanlar da hizmete kapanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.