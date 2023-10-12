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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinli Kadını Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da özel araçla seyahat eden Filistinli bir kadını öldürdüğü bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son olayla birlikte Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 32'ye yükseldi.