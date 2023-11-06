İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü, 3'ü ağır 5 kişiyi de yaraladı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü, 3'ü ağır 5 kişiyi de yaraladı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti yakınında yer alan Halhul'da bazı Filistinlileri gözaltına almak için baskın düzenlediğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin Halhul şehrinde Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü, 3'ü ağır olmak üzere 5 kişiyi de yaraladığı kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, hayatını kaybeden Filistinlinin 21 yaşındaki Mahmud Atraş olduğunu bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 155 Filistinli yaşamını yitirdi.