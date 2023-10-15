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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin sayısı 56'ya yükseldi.