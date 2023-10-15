İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlinin sayısı 56'ya yükseldi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nablus kenti yakınlarındaki Beyta beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bakanlık, Gazze merkezli İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 56'ya yükseldiğini bildirdi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, İsrail askerlerinin koruması altında Beyta beldesine baskın düzenledi.
İsrail askerleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.