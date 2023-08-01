İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açarak öldürdü. İki İsrail askerinin sorgulamak için yanına yaklaştığı bir Filistinlinin, askerlere bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edildi.