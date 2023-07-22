İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladıktan sonra gözaltına aldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, olayın yaşandığı bölgede İsrail güçlerinin bir araca ateş açtığı belirtildi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladıktan sonra gözaltına aldı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Sebastiya beldesinde İsrail güçlerinin 19 yaşındaki bir Filistinli genci vurarak öldürdüğü, vurulan Filistinlinin naaşının teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail güçlerinin bir başka Filistinliyi de yaraladıktan sonra gözaltına aldığı kaydedildi.
Filistin devlet televizyonunun haberinde de İsrail güçlerinin Sebastiya'da içinde 2 Filistinlinin bulunduğu bir araca ateş açtığı ifade edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı dün de Ramallah'ın Umm Safa köyünde İsrail askerlerinin ağır yaraladığı 2 kişiden birinin hastanede yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.