İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladıktan sonra gözaltına aldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, olayın yaşandığı bölgede İsrail güçlerinin bir araca ateş açtığı belirtildi.