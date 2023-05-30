İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerm kentinde bir Filistinliyi gözaltına aldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu bünyesindeki Özel Kuvvetler, Tulkerm kentine bağlı Es-Selam Mahallesi'ne baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskının ardından Filistinli genç Muhammed İsam Avde'yi gözaltına aldı. Avde'nin gözaltına alınma nedeni bilinmezken, Filistin ve İsrailli makamlardan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.