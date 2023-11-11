İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Gerçek Mermiyle Vurarak Öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü bildirildi. İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında olay çıktı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Arraba beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında olay çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Arraba beldesine düzenlediği baskında bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 183'e yükseldi.