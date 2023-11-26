İsrail askerlerinin Nablus kentine bağlı Yatma beldesinde düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli Udey Misbah Sanavber hayatını kaybetti. İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği baskında ise toplamda 5 Filistinli öldürüldü, 4 kişi yaralandı. İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 238'e yükseldi.

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Daha Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinliyi daha öldürdüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Nablus kentine bağlı Yatma beldesinde baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli Udey Misbah Sanavber (30) hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 5 Filistinli öldürülmüş, 4 kişi de yaralamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 238'e yükseldi.