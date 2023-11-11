İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı, 3'ü çocuk 6 Filistinliyi gözaltına aldı. Ayrıca evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çok sayıda araçta arama yaptı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum da açıklandı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı, 3'ü çocuk 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Celazun Mülteci Kampı'na, Beytullahim kentinin Beyt Feccar beldesine ve Tulkerim kentinin Şuveyka beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Şuveyka beldesinde baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ederek bir kişiyi gerçek mermiyle elinden yaraladı. Hastaneye nakledilen Filistinlinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Ayrıca evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, Şuveyka'da 1, Celazun Mülteci Kampı'nda 2 Filistinliyi, Beyt Feccar beldesinde ise 16 yaşlarında 3 çocuğu gözaltına aldı.

Celazun Mülteci Kampı girişinde de İsrail güçlerince durdurulan çok sayıda araçta arama yapıldı.

Öte yandan İsrail güçleri Ramallah ve El-Bire kentlerindeki çok sayıda mahalleye de baskın düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.