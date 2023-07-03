İsrail Güçleri Batı Şeria'da 8 Kişiyi Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7'si Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında olmak üzere 8 kişiyi öldürdü, 27 kişiyi yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu ise Cenin'de 10'dan fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7'si Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında olmak üzere 8 kişiyi öldürdü, 27 kişiyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin başından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda, 5'i ağır olmak üzere 27 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cenin'de Filistinlilere ait bir evi en az 3 füzeyle hedef aldı.

İsrail askerleri söz konusu hava saldırısının ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.

Görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi'nin ailesine ait evi kuşattığı bilgisini paylaştı.

İsrail savaş uçaklarının Cenin Mülteci Kampı'nı bir süre vurmaya devam ettiğini aktaran görgü tanıkları, İsrail ordusunun bölgeye ayrıca takviye güç gönderdiğine işaret etti.

İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı baskınında Filistinlilere ait bazı evleri kuşattığı, askerlerin yaralıları almaya çalışan ambulanslara engel olduğu ifade edildi.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait iş makineleri, bölgedeki yolları tahrip ederek çok sayıda sivil aracı kullanılamaz hale getirdi.

İsrail uçakları, giriş-çıkışlara kapatılan Cenin Mülteci Kampı'nın semalarında yoğun uçuşlar yaptı.

El-Bire'de 1 Filistinli başından vurularak öldürüldü

Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın El-Bire kenti girişinde İsrail askerleri tarafından başından vurularak ağır yaralanan bir Filistinlinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu: Cenin'de 10'dan fazla noktaya hava saldırısı düzenledik

Öte yandan İsrail ordusu, Cenin saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Cenin kentinde 10'dan fazla noktaya hava saldırıları düzenlendiği ve "Cenin Tugayı" adlı Filistinli direnişçilere ait bir "ortak operasyon odasının hedef alındığı" ifade edildi.

Cenin'de 1 İsrail askeri yaralandı, 20 Filistinli gözaltında

Açıklamada ayrıca, bir el bombasının infilak etmesi sonucu 1 İsrail askerinin şarapnel ile hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, İsrail güçleri, baskın kapsamında Cenin'de 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Hamas'tan "savunma savaşı" vurgusu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Cenin Mülteci Kampı'nı savunma savaşına, birlikte omuz omuza giriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 188'e yükseldi.