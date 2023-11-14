İsrail Güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı ve El-Halil'de düzenlediği baskınlar sırasında 8 Filistinliyi öldürdü. Tulkerim'e baskın yapan İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Bölgedeki evlerin çatılarına yerleşen keskin nişancılar, Filistinlilere ateş açtı. İsrail güçleri ayrıca insansız hava aracıyla roket fırlattı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı ve El-Halil'de düzenlediği baskınlar sırasında 8 Filistinliyi öldürdü.

Tulkerim'e baskın yapan İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Bölgedeki evlerin çatılarına yerleşen keskin nişancılar, Filistinlilere ateş açtı. İsrail güçleri ayrıca insansız hava aracıyla roket fırlattı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Tulkerim'deki saldırısında 21 ila 33 yaşlarında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Evlere ve çeşitli noktalara baskınlar sürerken askerler eşliğinde bölgeye gelen buldozerler, Tulkerim Mülteci Kampı girişindeki El-Medaris Caddesi'nde altyapıya büyük zarar verdi. İş makinesi, kentteki Kudüs Üniversitesinin bir tarafını da tahrip etti.

El Halil'de de 1 Filistinli öldürüldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El-Halil kentinin doğusundaki Beyt Aynun yakınlarında saldırı düzenleyeceğini sandıkları 20 yaşındaki Filistinli Muhammed Abdulmecid el-Halayka'ya ateş açtığını ve Filistinli gencin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin sabah saatlerinden bu yana Batı Şeria'da hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e ulaştığını, 4'ü ağır 12 yaralının bulunduğunu aktardı.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 196'ya yükseldi.