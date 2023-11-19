İsrail Güçleri Batı Şeria'da 70 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü kadın ve 2'si gazeteci, 70 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinin konuya ilişkin yazılı bir açıklamasında, İsrail güçlerinin gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda çoğu Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'ndan 70 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin arasında 3 kadın ve 2 gazetecinin de olduğu kaydedildi.

Baskınlarda Filistinli ailelere yönelik tehditler ve evlere zarar verme gibi ihlallerin de yaşandığı vurgulanan açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 2 bin 920'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 214 Filistinli hayatını kaybetti.