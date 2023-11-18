İsrail Güçleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 2 bin 850'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli de hayatını kaybetti.