İsrail Güçleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Dünya Haberleri
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada son üç günde gözaltına alınanların sayısının 120'ye ulaştığı belirtildi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
İsrail güçlerinin Tulkerm, Cenin, Kalkilya, Nablus, Eriha, Beytullahim, Kudüs ve El Halil kentlerinden 40 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, son üç günde gözaltına alınanların sayısının 120'ye ulaştığı aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.