İsrail Güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi daha öldürdü. Son olayla birlikte Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 36'ya yükseldi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi daha öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da Kalkilya kentine bağlı Ceyus beldesinden 17 yaşındaki Muhtedi Macid Selim ile Nebi İlyas beldesinden Samir Said Rıdvan isimli Filistinlilerin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Ramallah'ta da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Süleyman Ferid'in de (24) yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliği de açıklamasında Halid el- Muhteseb adındaki 21 yaşındaki Filistinlinin İsrail polisinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlık verilerine göre, son olayla birlikte 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 36'ya, yaralıların sayısı da 650'ye yükseldi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.