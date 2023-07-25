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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Öldürdü

Dünya Haberleri

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtıkları ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail ordusu ise saldırganların bir araçtan ateş açtıklarını ve karşılık verilmesi sonucu öldürüldüklerini ifade etti.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nablus'ta üç Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerin kimliğinin henüz teyit edilmediği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu üç kişinin bir araçtan bölgedeki İsrail güçlerine ateş açtıklarını ileri sürdü.

Açıklamada, İsrail askerlerinin ateşle karşılık vermesi sonucu saldırganların öldürüldüğü ve yanlarındaki silah ve askeri teçhizatın ele geçirildiği ifade edildi.

İsrail askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mücahit Aydemir - Dünya

Batı Şeria Filistin İsrail Dünya Haberler

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