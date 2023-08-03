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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Dünya Haberleri

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 26 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltı operasyonları El Halil, Kalkilya, Cenin ve Nablus gibi şehirlerde gerçekleştirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 26 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın El Halil ve diğer bazı kentlerinde Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonları düzenlediği belirtildi.

İsrail'in El Halil kenti ve beldelerinden 16 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan haberde, Kalkilya kentinde de 2'si kardeş olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de 5 kişinin, Nablus'ta da 1 kişinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Dünya

Batı Şeria Filistin İsrail Dünya Haberler

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