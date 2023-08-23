İsrail Güçleri Batı Şeria'da 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Filistinliler arasında daha önce serbest bırakılan tutuklular da bulunuyor. Olaylar sırasında bir kişi gerçek mermiyle yaralandıktan sonra gözaltına alındı. İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı.