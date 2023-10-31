İsrail Güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Öldürdü
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü. Nablus'ta açılan ateş sonucu 14 yaşındaki Muhammed Abdulkadir Harraz hayatını kaybederken, Tubas kentinde ise 70 yaşındaki Ruhi Reşid Savafita yaşamını yitirdi. Filistin Kızılayı, yaralanan 9 kişinin tedavi için Türk Tubas Hastanesine sevk edildiğini duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 124'e yükseldi.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Muhammed Abdulkadir Harraz hayatını kaybetti.
Tubas kentinde de İsrail askerlerinin düzenlediği baskında vurulan 70 yaşındaki Ruhi Reşid Savafita yaşamını yitirdi.
Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 9 kişinin tedavi için Türk Tubas Hastanesine sevk edildiğini duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ya da Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 124'e yükseldi.