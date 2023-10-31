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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü. Nablus'ta açılan ateş sonucu 14 yaşındaki Muhammed Abdulkadir Harraz hayatını kaybederken, Tubas kentinde ise 70 yaşındaki Ruhi Reşid Savafita yaşamını yitirdi. Filistin Kızılayı, yaralanan 9 kişinin tedavi için Türk Tubas Hastanesine sevk edildiğini duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 124'e yükseldi.