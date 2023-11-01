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İsrail Güçleri, Batı Şeria'da 17 Tarihi Evi Yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait 17 tarihi evi yerle bir etti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları fırsat bilen Yahudi yerleşimcilerin, İsrail güçleri ile birlikte bu yapıları yıktığı belirtildi.