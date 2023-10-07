İsrail Güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi Yaraladı
Dünya Haberleri
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde çıkan olaylarda 14 Filistinli yaralandı. Olaylar, Gazze Şeridi'ndeki gerginliğin tırmanmasının ardından gerçekleşti.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 14 Filistinliyi yaraladı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Kalkılyye kentlerinde İsrail güçleriyle Filistinliler arasında olaylar çıktı.
İsrail güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sırasında 14 Filistinli yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Sahadaki sağlık görevlileri ise, olaylara müdahale sırasında onlarca kişinin İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.
Batı Şeria'daki olaylar, Gazze Şeridi'nde gerginliğin tırmanmasının ardından gerçekleşti.
Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıkladı.