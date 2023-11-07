İsrail Güçleri 65 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 65 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Esirler Cemiyeti, gözaltına alınanların sayısının 2 bin 215'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 65 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 65 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısının 2 bin 215'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında bir kadın ile gazetecilerin de olduğu aktarıldı.